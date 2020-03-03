اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

وفي القدس، اندلعت الليلة الماضية، مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في عدة أحياء ببلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، واستدعت رابعاً.



وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر شرطة الاحتلال، اقتحموا البلدة، وتمركزوا في حي عبيد، ونكلوا بالمواطنين، وأغلقوا عدة طرقات، وسط إطلاق قنابل الصوت.



وذكرت المصادر، أن شرطة الاحتلال، اعتقلت الشبان محمد عصمت عبيد، ومحمد أيمن عبيد، وعلي عبيد (سينية)، فيما تم استدعاء الشاب إياس عبيد؛ للتحقيق معه.



وأضافت المصادر، أن المواجهات التي اندلعت تعد الأعنف منذ أسابيع، وأن العشرات من عناصر شرطة الاحتلال، انتشروا في أحياء البلدة.

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات الليلة الماضية، وفجر اليوم، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين، وأصابت آخرين بالاختناق، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.وفي قلقيلية، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المدينة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، كما نقل موقع (حرية نيوز).وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة فجراً، واعتقلت الأسير المحرر عدنان سمارة.وفي جنين، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات عنيفة، اندلعت بين شبّان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.