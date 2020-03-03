حماس: لا نُعوّل على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن حركته "لا تُعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي، فجميعهم نتاج مشروع صهيوني احتلالي، يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني".



وأوضح برهوم، وفق بيان وصل "دنيا الوطن"، أن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة، لن تغير من طبيعة الصراع مع المحتل، واعتباره كياناً احتلالياً يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا، حتى دحر هذا الاحتلال.



وأضاف: نحن نعول على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة، كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا، ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة، والعمل على إفشال صفقة القرن، وكل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.