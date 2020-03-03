شؤون فلسطينية

مجدلاني: هناك ترتيب من روسيا مع حماس لبدء حوار مباشر مع فتح بغزة

مجدلاني: هناك ترتيب من روسيا مع حماس لبدء حوار مباشر مع فتح بغزة
الأحمد ورئيس المكتب السياسي لحماس هنية خلال لقاء في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن الأصدقاء الروس، يركزون على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، ونحن أكدنا أن الخيار الأساس تطبيق اتفاق 2017، ونبدأ حواراً هنا في فلسطين وجاهزون للذهاب إلى غزة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "ما فهمته أمس من خلال لقاء الروس مع حماس، أن هناك ترتيباً من الأصدقاء الروس مع حماس، على بدء حوار مباشر مع حركة فتح في قطاع غزة، يتبعه لقاء مع كل القوى السياسية للاتفاق على خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام، وتطبيقاً لاتفاق عام 2017. 

وكان وفد من حركة حماس برئاسة هنية، عقد سلسلة من اللقاءات في العاصمة الروسية، موسكو، مع المسؤولين الروس، حيث التقى وزير الخارجية سيرجي لافروف، ثم عقد لقاءً مطولاً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغاندوف.

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