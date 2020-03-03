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ولي العهد الأردني يُهاتف المصاب بفيروس (كورونا)

ولي العهد الأردني يُهاتف المصاب بفيروس (كورونا)
ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
هاتف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الشاب الأردني المصاب بفيروس (كورونا).

ووفق صحيفة (الغد)، فقد اطمأن ولي العهد على الشاب المصاب بفيروس (كورونا)، مؤكداً على إجراءات متابعته من أجل سلامته.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أكدت أمس الاثنين إصابة شاب أردني، بفيروس (كورونا)، بعد عودته من إيطاليا قبل أيام.

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