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ارتفاع الطلب على الكمامات بالأردن عشرات الأضعاف

ارتفاع الطلب على الكمامات بالأردن عشرات الأضعاف
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نقيب الصيادلة الأردني، زيد الكيلاني، أن الطلب على الكمامات في الأردن، ارتفع عشرات الأضعاف، بعد الإعلان أمس عن إصابة أردني بفيروس (كورونا).

وقال الكيلاني، وفق ما نقل عنه موقع (خبرني): إن الأردن أنتج اليوم، أول شحنة من الكمامات الورقية والطبية لتوزيعها على السوق المحلي، فيما رجح  أن يصل الإنتاج اليومي للمصنع إلى 100 ألف كمامة.

وأكد الكيلاني، أن أسعار الكمامات ارتفعت في جميع أنحاء العالم، ما سيؤثر على أسعارها في الأردن.

ودعا الكيلاني الأردنيين، إلى عدم التهافت على شراء الكمامات، لأنها متوفرة بشكل يكفي السوق المحلي.

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