دولي

الصحة العالمية: لا ينصح بارتداء الكمامات للأصحاء

الصحة العالمية: لا ينصح بارتداء الكمامات للأصحاء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا ينصح بارتداء الكمامات للأصحاء كحماية من الإصابة بفيروس (كورونا) "كوفيد-19"، الذي تفشى في عدة دول، موضحة أنه ينصح فقط بارتدائها عند رعاية شخص يشتبه في إصابته بالعدوى.

ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) فقد قالت المنظمة: إنه ينصح بارتداء الكمامة للشخص الذي يعاني من أعراض العطس أو السعال، وعندئذ يجب اتباع إرشادات الاستخدام الصحيح للكمامات، كغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي، كما أوضحت بالتفصيل في منشور عبر (فيسبوك) خطوات ارتداء ونزع الكمامات بشكل صحيح.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنت، عن اكتشاف حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس (كورونا) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

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