بيني غانتس: نتائج الانتخابات مخيبة للأمال

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس: إنه لم يكن يتوقع هذه النتائج في انتخابات "كنيست" وأنه يشارك مناصريه مشاعر خيبة الأمل والألم.



وأضاف أنه يجب رفع الرؤوس والانتظار للنتائج الحقيقية، معتبرًا أنها قد تكون شبيهة بمغزاها السياسي لتلك التي تمخضت عنها جولة الانتخابات التي جرت في شهر نيسان/إبريل من العام الماضي، وفق ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)



وفي خطاب ألقاه في مقر الحزب بميناء تل أبيب الليلة الماضية، شدد غانتس على أن (أزرق أبيض)، سيبقى قوياً في الصراع على هوية دولة إسرائيل، ولن يسمح بتفكيك المجتمع الإسرائيلي أو يقوض أسس الديموقراطية، مشيراً إلى أنه سيعمل من أجل السلام مع الأخوة والجيران، وفق تعبيره.



ويستدل من العينة الانتخابية التي نشرتها قناة (كان) بشأن انتخابات "كنيست 23" أن حزب (الليكود) حصل على 36 مقعداً متقدما على (أزرق أبيض)، بثلاثة مقاعد، وبحسب العينة فان (القائمة المشتركة) حصلت على 15 مقعداً .