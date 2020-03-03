كوريا الجنوبية تعلن 600 إصابة جديدة بكورونا

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، عن 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 4812 شخصا.



وقال وزارة الصحة الكورية في بيان: "تم تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 4812 حالة، وقتل ثلاثة أشخاص بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد الوفيات إلى 34 شخصا".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن، حيث تسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.