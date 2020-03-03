أول تعليق من نتنياهو بعد إعلان النتائج التمهيدية وفوزه بانتخابات "كنيست"





كما تعهد على إحلال السلام مع دول عربية واسلامية مفصلية أخرى إلى جانب توقيع حلف دفاعي مع الولايات المتحدة والقضاء على ما وصفه التهديد الإيراني.



وفي خطاب النصر الذي ألقاه في حدائق المعرض بتل أبيب الليلة الماضية قال نتنياهو: إن حزب (الليكود) حقق انتصاراً عظيما في الانتخابات التي جرت أمس مستنداً إلى نتائج العينات الانتخابية للقنوات التلفزيونية الثلاث الرئيسية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)





وأضاف: أن هذا النصر جاء رغم كل الصعاب وفاق كل التوقعات أكبر من نصر عام 1996، مشيراً إلى أنه سيجتمع صباح اليوم مع رؤساء أحزاب اليمين لبدء العمل على تشكيل حكومة وطنية قومية في أقرب وقت ممكن.





وتابع: أنه حان الوقت لرأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي متعهداً بأن يكون رئيس وزراء للجميع دون استثناء، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو بأن تفرض حكومة برئاسته السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.