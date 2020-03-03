"المعذَّبون في الأرض" تعرف على حياة سكان القرى البدوية غير المعترف بها في إسرائيل





وقال: جميع القرى غير المعترف بها تُهدم بيوتها، بحجة أن تلك المنازل والمباني، بنيت بشكل غير قانوني وبدون تخطيط، مع أننا موجودون في هذه البلاد قبل إقامة الدولة، وكل المؤسسات الإسرائيلية لا تعطينا رخصاً للبناء، فبالتالي يُجبروننا على البناء بدون رخصة؛ لأن الناس تتكاثر.



وأكمل: ما يسمى بسلطة توطين البدو، لديها قوات خاصة، تخرج مع تنفيذ ما يُسمى بالقانون، وهو ليس قانوناً بل هجمات غير إنسانية على قرى بأكملها، يهدمون المنزل بدون بديل، كل تلك الأمور بسبب صمود الناس على تراب أرضهم وقراهم وفي مضاربهم.







وأشار، إلى أنه في عام 1948 كان عدد السكان في النقب 110 آلاف نسمة، هُجر 90% منهم، بقي منهم 11 ألف نسمة، اليوم عدد السكان في هذه البلاد 260 ألف نسمة، من هُجر لغزة والضفة الغربية وسيناء عدد قليل جداً، و90% من عرب النقب، هُجروا للأردن، ويقال عنهم (السبعاوية) ويُقدر عددهم بمليون نسمة".



وكشف هواشمة أيضاً، أن منطقة (السياج) يوجد لدى إسرائيل أكثر من 18 مخططاً، ستقام على هذه المناطق الموجود بها أهل النقب، مضيفاً: "على سبيل المثال شارع 6 سيمر من حوالي 7 قرى، ويقسمها إلى قسمين، ويرحل منها قسم كبير، وخطوط كهرباء الضغط العالي، ستمر من قرية (وادي النعم ومن قرية السر وأيضاً من قرية وادي المشاش، هذا بالإضافة إلى السكك الحديدية، كل هذه المشاريع، ستكون على أرض وادي النقب".



يشار إلى أن هناك في ضواحي بئر السّبع، ما يزيد عن مئة بلدة يهوديّة، يبلغ مُعدّل عدد السّكّان في كلّ منها 300 نسمة فقط، بالإضافة إلى عشرات الحظائر المعزولة، التي أُقيمت دون تصريح، والتي عملت الحكومة على تحضير مخطّطات اعتراف لها بعد بنائها.



وأكد على مشاركتهم في العملية الانتخابية الإسرائيلية، مشيراً إلى افتقار القرى غير المعترف بها لـ "صناديق الاقتراع" هذا يؤدي إلى تقليل فرصة مشاركتهم بالانتخابات، فيشير إلى أن 55% يستطيعون التصويت والتأثير في هذا المجال. وأشار، إلى أنه في عام 1948 كان عدد السكان في النقب 110 آلاف نسمة، هُجر 90% منهم، بقي منهم 11 ألف نسمة، اليوم عدد السكان في هذه البلاد 260 ألف نسمة، من هُجر لغزة والضفة الغربية وسيناء عدد قليل جداً، و90% من عرب النقب، هُجروا للأردن، ويقال عنهم (السبعاوية) ويُقدر عددهم بمليون نسمة".وكشف هواشمة أيضاً، أن منطقة (السياج) يوجد لدى إسرائيل أكثر من 18 مخططاً، ستقام على هذه المناطق الموجود بها أهل النقب، مضيفاً: "على سبيل المثال شارع 6 سيمر من حوالي 7 قرى، ويقسمها إلى قسمين، ويرحل منها قسم كبير، وخطوط كهرباء الضغط العالي، ستمر من قرية (وادي النعم ومن قرية السر وأيضاً من قرية وادي المشاش، هذا بالإضافة إلى السكك الحديدية، كل هذه المشاريع، ستكون على أرض وادي النقب".يشار إلى أن هناك في ضواحي بئر السّبع، ما يزيد عن مئة بلدة يهوديّة، يبلغ مُعدّل عدد السّكّان في كلّ منها 300 نسمة فقط، بالإضافة إلى عشرات الحظائر المعزولة، التي أُقيمت دون تصريح، والتي عملت الحكومة على تحضير مخطّطات اعتراف لها بعد بنائها.وأكد على مشاركتهم في العملية الانتخابية الإسرائيلية، مشيراً إلى افتقار القرى غير المعترف بها لـ "صناديق الاقتراع" هذا يؤدي إلى تقليل فرصة مشاركتهم بالانتخابات، فيشير إلى أن 55% يستطيعون التصويت والتأثير في هذا المجال.





يذكر، أن القرى غير المعترف بها هي: ضحية، باط الصراعية

الباط، دريجات، المذبح، خربة السبالة، سعوة، الحمرة، السرة

الباطل/كركور، خربة الوطن، تل الملح، الزعرورة، وادي المشاش، المساعدية، عتير/أم الحيران، البحيرة، أم رتام)



يُضاف إليها (السر،عوجان، وادي غوين، تلاع، رشيد،قطامات/ المطهر، بير الحمام، وادي النعم، المكيمن، الغراء خشم زنة، يذكر، أن القرى غير المعترف بها هي: ضحية، باط الصراعيةالباط، دريجات، المذبح، خربة السبالة، سعوة، الحمرة، السرةالباطل/كركور، خربة الوطن، تل الملح، الزعرورة، وادي المشاش، المساعدية، عتير/أم الحيران، البحيرة، أم رتام)يُضاف إليها (السر،عوجان، وادي غوين، تلاع، رشيد،قطامات/ المطهر، بير الحمام، وادي النعم، المكيمن، الغراء خشم زنة،

غزة، الزرنوق، الشهبي، المزرعة، القرين، تل عراد

بير المشاش، عمرة، السدير، كحلة، صووين، بير هداج

قصر السر، أم نميلة، الفرعه، السيد، أم بطين، الجّره، أم متنان

العراقيب، أبو تلول، عبدة، رخ).

وأوضح، أن هناك قرى تبعد من 7 إلى 10 كيلوا مترات، فمن لا يملك سيارة يتنقل بها، بصعوبة يستطيع الوصول إلى الخدمات العامة، التي تكون بالعادة في مدينة بئر السبع أو في مدينة ديمونا أو عرار.وكشف عن أنه في آخر أربع سنوات، تم هدم أكثر من 10 آلاف منزل في هذه القوى، فهناك تضيق على الأهل في القرى غير المعترف بها، وتحاول الدولة الإسرائيلية إقامة أكبر عدد ممكن من السكان على أقل بقعة أرض.