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شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث من آذار/ مارس 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.48 شيكل.

الدينار الأردني: 4:91 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.

الجنيه المصري: 0.22 شيكل.

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