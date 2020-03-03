أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث من آذار/ مارس 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.48 شيكل.
الدينار الأردني: 4:91 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.
الجنيه المصري: 0.22 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث من آذار/ مارس 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.48 شيكل.
الدينار الأردني: 4:91 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.
الجنيه المصري: 0.22 شيكل.
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