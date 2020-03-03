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ماتيس شمالي يحذر من قلة التمويل ويكشف عن بعض الإجراءات بظل الأزمة

ماتيس شمالي يحذر من قلة التمويل ويكشف عن بعض الإجراءات بظل الأزمة
أحد مقرات أونروا
رام الله - دنيا الوطن
قال ماتياس شمالي مدير عمليات (أونروا) في قطاع غزة: إن ما قطعته الدول المانحة من وعود لدعم موازنة (أونروا) والاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الخصوص لم يصل منه إلا (88 مليون دولار) للموازنة الكلية، منها حوالي سبعة ملايين دولار للأراضي المحتلة.

وأضاف خلال لقائه أمس د. عادل منصور مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين، ورؤساء اللجان الشعبية بالشاطئ، م. نصر أحمد، والنصيرات ماهر نسمان، والمغازي م. مازن موسى، وخانيونس عمر البيرم، ردًا على تساؤلات سابقة لرؤساء اللجان، بأنه إذا ما وفت تلك الدول بما وعدت "فسنكون بأمان حتى شهر نيسان/أبريل القادم.

وقال: إن المفوض العام كريستيان ساوندرز موجود الآن في السعودية، وسيتوجه إلى مصر للتحدث حول هذا الأمر وأهمية توفير الدعم اللازم لموازنة (أونروا) لتستطيع تقديم خدماتها وخاصة الغذائية لحوالي مليون 200 ألف لاجئ في غزة، موضحًا أنه إذا ما دفعت السعودية ما تعهدت به سابقًا وهو (50 مليون دولار) سنكون بأمان حتى آيار/مايو القادم.

وقال شمالي: إنه في ظل هذه الأزمة توافقنا على بعض الإجراءات لضمان استمرار الأموال المتاحة لأطول فترة ممكنة وهذا ليس جيدًا ولكن أقل الأمور ضررًا، موضحًا "أننا تلقينا تعليمات بعدم إضافة أي مولود جديد وتم إيقاف الزيارات للأسر المحتاجة مؤقتًا نظرًا لضعف التمويل وحتى نستطيع تغطية ما لدينا من أسر مسجلة لدينا وكذلك عدم استقدام مدرس بديل في حال تغيب المدرس لمدة أقل من 12 يومًا بدون أن يقع ضرر على الطلاب.

وأضاف: "بالنسبة لموظفي بند الطوارئ وعددهم 720 ممن هم على رأس عملهم رفضنا إنهاء عقودهم في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة واستبدلنا ذلك بالتجديد لهم شهريًا".

وقال: إنه في حال تجنيد الأموال وتلبية النداء الطارئ البالغ 155 مليون دولار منها 145 مليون دولار لقطاع غزة وهي تكفي لكل ما تم وقفه، إضافة إلى 170 مليون دولار مرصودة للمشاريع ومن بينها إعادة الإعمار وصل منها 23 مليون دولار وفي حال الإيفاء بذلك سيتم الشروع في إعادة الإعمار للمنازل المهدمة في حرب عام 2014 وكذلك المنازل المدرجة على الترميم في مخيم الشاطئ.

وقدم رؤساء اللجان مداخلات معربين عن تخوفهم من أن هذه التقليصات والإجراءات تأتي في سياق التماهي مع (صفقة القرن) التي تهدف إلى إنهاء (أونروا)، محذرين من الغضبة الشعبية في حال تواصلت هذه الإجراءات، مشددين على أنه من واجب القائم بأعمال المفوض العام لـ (أونروا) ومدير عملياتها في قطاع غزة أن يقوما بدورهما في تجنيد الدعم المالي لـ (أونروا) لضمان استمرار عملها وتقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية والإعمار حتى حل مشكلة اللاجئين.

يذكر أن اللقاء تم بحضور د. ماجد البايض رئيس مكتب (أونروا) بغزة والوسطى، ود. سهيل المشهراوي رئيس مكتب (أونروا) بالشمال.

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