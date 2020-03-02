الجهاد الإسلامي تُعلق على نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلية

علق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، على نتائج الانتخابات الإسرائيلية في الكنيست، والتي أظهرت تفوق بنيامين نتنياهو على بيني غانتس.



وقال شهاب، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "نتائج الانتخابات لن تغير من الواقع شيئا فهناك احتلال وعدوان قائمين، ومن الطبيعي والبديهي أن نواجه هذا الاحتلال وعدوانه".



وأضاف شهاب: "الشعب الفلسطيني دفع أثمانا باهظة بسبب الاٍرهاب الصهيوني في عهود كل الحكومات السابقة.

نحن لم ولن نعول على تغيير في السياسة "الإسرائيلية" بعد او قبل نتائج انتخاباتهم نحن نعول على صمود شعبنا وثبات جماهير أمتنا الحية".



وتابع: "كلما كانت مواقفنا صلبة وأغلقنا الباب في وجوه المحتلين الغاصبين ومنعنا مسارات التطبيع وواجهنا المخططات العدوانية، كان ذلك أقرب للتحرير وأكثر قدرة على المواجهة وافشال مخططات المعتدين".



رام الله - دنيا الوطن