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المغرب تُسجل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

المغرب تُسجل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، جرى تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب"، لدى مواطن مغربي مقيم في إيطاليا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة الحجر الصحي بمستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة"، وفق (روسيا اليوم).

وأشار البيان، إلى أنه، "مباشرة بعد الحصول على نتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

وأكدت الوزارة، على أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام في البلاد، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.

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