أجواء معتدلة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة بفلسطين





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-10 22-12 23-13 بيت لحم 18-10 22-12 23-13 رام الله والبيرة 17-9 21-11 22-12 طولكرم 21-13 25-14 26-15 نابلس 19-11 23-13 24-14 قلقيلية 21-13 25-14 26-15 جنين 22-12 25-13 26-13 سلفيت 18-10 22-12 23-13 طوباس 22-12 25-13 26-13 روابي 19-11 23-12 24-12 الخليل 17-9 21-11 22-12 غزه 22-14 24-15 25-15 أريحا 26-14 28-15 29-15 خانيونس 22-14 24-15 25-15 الأغوار الشمالية 24-12 26-13 27-13 رفح 23-13 25-14 26-14



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ستة درجات مئوية ليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا نسبيا الى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية ليبقى الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا نسبيا الى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.