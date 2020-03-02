شاهد: نتنياهو يحتفل بفوزه بانتخابات الكنيست والليكود وحلفاؤه يُعلقون





وفي السياق، أصدر الحزب، أول بيان رسمي بعد الانتخابات، قال فيه، إن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحدث مع جميع قادة أحزاب المعسكر القومي هذا المساء واتفقوا على تشكيل حكومة قومية قوية لإسرائيل في أقرب وقت ممكن".



وبدوره، سارع نتنياهو إلى توجيه الشكر إلى أنصاره وذلك فور نشر نائج استطلاع العينات الانتخابية التي نشرتها القنوات الإسرائيلية عند إغلاق صناديق الاقتراع، والتي أظهرت تحقيق نتنياهو انتصارا واضحًا على "كاحول لافان"، وكتب على تويتر: "شكرا لك".



وفي السياق، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس قائمة "إلى اليمين"، نفتالي بينيت، فوز معسكر اليمين، فيما شدد على أن أحزاب الصهيونية الدينية التي تنضوي في قائمته، ستعمل على "نجاح سياسات اليمين".



وأكد أن أعضاء الكنيست عن قائمة "إلى اليمين" سيوصون الرئيس الإسرائيلي بتفويض نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، بهدف تشكيل حكومة يمينية قومية، وشدد بينيت على أن "كتلة اليمين ستبقى متماسكة وموحدة".



ولفت بينيت إلى أن كتلة اليمين ستعقد يوم غدا أولى جلساتها في إطار المباحثات الائتلافية لتشكيل حكومة. وختم بيانه بالقول: "نحن ملتزمون بالكتلة اليمينية بقيادة نتنياهو لتشكيل حكومة نواصل من خلالها الحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين، وتقديم الدعم لجنود الجيش الإسرائيلي، والحفاظ على إسرائيل والقيم اليمينية".



من جانبه، أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "شكرًا لآلاف من أبناء وبنات الصهيونية الدينية الذين تحملوا مسؤولية حماية دولة إسرائيل والمعسكر اليميني، نزلوا إلى بحشودهم إلى الميدان، وحققوا إنجازًا هائلاً". وأضاف "سيتم ترجمة هذا الإنجاز العظيم بحكومة قومية جيدة لإسرائيل".



وعلى هذه النغمة غرّد وزير الصحة ورئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، وقال: "تحدثت مع نتنياهو وباركت له على هذا الإنجاز، وأبلغته عن رغبتنا بمواصلة التعاون بين الكتلة اليمينية. وقررنا عقد اجتماع صباح غد".



أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، احتفال بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود بفوزه في انتخابات الكنيست الـ 23.