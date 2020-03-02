عريقات يُعلق على فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست الإسرائيلية

أغلقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين، والتي هي الثالثة خلال أقل من عام.





وحسب قناة كان الإسرائيلية، فإن النتائج الأولية أشارت إلى تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بـ (36) مقعداً، في حين يليه حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس بـ (33) مقعداً.

علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على فوز بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيست الإسرائيلية وفق النتائج الأولية.وقال عريقات، عبر (تويتر): "لقد فاز الاستيطان والضم والابرثايد، نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لاسرائيل التقدم والازدهار، فاختار أن يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء وبذلك يفرض ان تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف، الخطوة القادمة الضم، الجانب الخاطئ للتاريخ.