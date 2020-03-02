أول تعليق من حماس على النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي

علقت حركة حماس، مساء الاثنين، على النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، والتي أظهرت تفوق بنيامين نتنياهو على غريمه بيني غانتس.



وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: "ستبقى دولة الاحتلال كياناً غاضباً، وانتخاباته لن يُكتسبه أي شرعية على أرض فلسطين، وما يجري هو إختيار بين المستوطنين الأغراب، لإدارة كيان استعماري قائم على اغتصاب الأرض الفلسطينية وطرد سكانها الأصليين".



وأضاف قاسم، عبر (فيسبوك): "شعبنا سيواصل نضاله حتى تحقيق أهدافه بانتزاع حريته واسترداد أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ومساء اليوم، أغلقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين، والتي هي الثالثة خلال أقل من عام.





وحسب قناة كان الإسرائيلية، فإن النتائج الأولية أشارت إلى تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بـ (36) مقعداً، في حين يليه حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس بـ (33) مقعداً.





وتشير القناة، إلى أن النتائج الأولية أشارت إلى حصد القائمة المشتركة 15 مقعداً، مما يعني أن اليمين حصد 60 مقعد،