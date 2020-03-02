نتائج أولية.. الليكود يتفوق على أزرق أبيض بانتخابات الكنيست و15 مقعداً للقائمة المشتركة

أغلقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين، والتي هي الثالثة خلال أقل من عام.





وحسب قناة كان الإسرائيلية، فإن النتائج الأولية أشارت إلى تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بـ (36) مقعداً، في حين يليه حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس بـ (33) مقعداً.





وتشير القناة، إلى أن النتائج الأولية أشارت إلى حصد القائمة المشتركة 15 مقعداً، مما يعني أن اليمين حصد 60 مقعد،









رام الله - دنيا الوطن