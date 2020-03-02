العوض يُعلًق على تصريحات هنية بشأن الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بشأن الانتخابات الفلسطينية.
وقال العوض عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك): "لفتة واجبة: عند الحديث عن إجراء الانتخابات، لا بد أن يتم التركيز على إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف العوض: "نأمل أن يكون تجاهل القدس سهواً الأخ إسماعيل هنية"، وذلك في إشارة لتصريحات هنية بشأن الانتخابات، والتي ذكر فيها الضفة الغربية وقطاع غزة.
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