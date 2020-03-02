العوض يُعلًق على تصريحات هنية بشأن الانتخابات الفلسطينية

علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بشأن الانتخابات الفلسطينية.





وقال العوض عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك): "لفتة واجبة: عند الحديث عن إجراء الانتخابات، لا بد أن يتم التركيز على إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".





وأضاف العوض: "نأمل أن يكون تجاهل القدس سهواً الأخ إسماعيل هنية"، وذلك في إشارة لتصريحات هنية بشأن الانتخابات، والتي ذكر فيها الضفة الغربية وقطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطن