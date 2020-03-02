القواسمي لوفد أمريكي: من المُخجل أن يتبنى البيت الأبيض خطة (أبرتهايد)

أسامة القواسمي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استقبل عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) أسامه القواسمي، وفداً طلابياً من ثلاثين شخصاً من جامعة نورث ايسترن من مدينة بوسطن الأمريكية، وشرح لهم مخاطر الخطة الأمريكية على حقوق الإنسان في فلسطين والعالم، وأنها تؤسس لأبشع أنظمة (أبرتهايد) في التاريخ، مشدداً لهم أنه من المعيب والمُخجل، أن يتبنى البيت الأبيض هكذا خطة، في الوقت الذي ترفع فيه راية حقوق الإنسان، والحريات، والديمقراطية.



وقال القواسمي للوفد: إن ما عرضه ترامب، تحت ما سموه (خطة سلام)، إنما هي خطة وضعت بأيدٍ إسرائيلية متطرفة، وهي مبنية على أساس إعطاء إسرائيل كل شيء، وسلب حقوق الشعب الفسطيني بشكل كامل، وخلق كيان مسخ مقسم وغير متصل، ولا يصلح للحياة، تحت مسمى دولة فلسطين.



وأوضح القواسمي للوفد، أن هناك فرقاً كبيراً بين مواقف الشعب الأمريكي، وممثليه في أعصاء الكونغرس، وبين موقف البيت الأبيض المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي يقف معزولاً أمام إجماع العالم على رفض خطته، والذي يتمسك بالقانون الدولي.