الصحة تكشف نتائج فحص 12 عينة لمشتبهين بإصابتهم بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، نتائج فحص 12 عينة لمشتبهين بإصابتهم بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة.





وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الاثنين: "صدرت نتائج 12 عينة من الضفة الغربية وقطاع غزة، كان يشتبه بإصابة أصحابها بفيروس (كورونا)، جميع العينات كانت "سلبية" أي أنها غير مصابة بالفيروس".





يذكر، أن وزارة الصحة، أكدت خلو الضفة الغربية وقطاع غزة من فيروس (كورونا)، فيما تواصل الوزارة حملاتها لمواجهة أي احتمال لانتشار الفيروس في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن