توقيع اتفاقية تعاون بين الشيشان وفلسطين لتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

الهباش يوقع اتفاقية

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رام الله - دنيا الوطن

وقع قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، ومفتي الشيشان، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الشيشان، صلاح مجييف، اتفاقية ثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية الشيشان؛ للتعاون في المجالات الدينية والقضائية، وكذلك لتنظيم رحلات سياحية من الشيشان إلى مدينة القدس.



وأكد الهباش، خلال التوقيع، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تشكل نواة لتوافد المسلمين بجماعات وأفواج إلى مدينة القدس، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، مضيفاً أن جمهورية الشيشان، ستكون البداية.



ودعا بقية دول العالم الإسلامي والجاليات الإسلامية في أنحاء العالم، لأن تحذَو حذو الشيشان، وتنظيم الرحلات السياحية الدينية إلى المسجد الأقصى المبارك.



وأضاف الهباش أن دولة فلسطين مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للوفود السياحية القادمة لزيارة مدينة القدس، وتسخير كافة الإمكانيات لتعريفهم بالمدينة ومعالمها الدينية الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف.



من جانبه، قال مجييف: إن جمهورية الشيشان وبتوجيهات مباشرة من الرئيس رمضان قديروف، ستبدأ بتسيير رحلات سياحية وبشكل دوري إلى مدينة القدس، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تساعد على تعريف المسلمين، بما يحدث في مدينة القدس والاطلاع على معاناة الشعب الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة.



وشدد مجييف على أن قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وإنما تخص كل المسلمين في أنحاء العالم، الذين يقع على عاتقهم حماية مسجدهم، والدفاع عنه.