عاجل

  • إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

رداً على الاتهامات ضدها.. نقابة الأطباء تُصدر بيان "الكرامة والعزة" وتدعو للاعتصام

رداً على الاتهامات ضدها.. نقابة الأطباء تُصدر بيان "الكرامة والعزة" وتدعو للاعتصام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، بياناً صحفياً، حمل عنوان (بيان الكرامة والعزة)، وذلك بعد تصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة بشأنهم.

وفيما يلي نص البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الاثنين: 

بيان الكرامة والعزة

إن الأطباء متجذرون على هذه الأرض منذ الأزل، لم ولن يقصروا في أداء واجبهم في جميع مراحل تاريخ شعبنا، ونضاله لنيل حقوقه العادلة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

اجتمع مجلس النقابة اليوم الاثنين بتاريخ 2.3.2020 وقد أكد على  أن كرامة الطبيب الفلسطيني، وحقوقه مقدسة، ولا يجوز المساس بها.

وقرر مجلس نقابة الأطباء الخطوات التالية يوم الثلاثاء 3.3.2020:

1- على جميع أعضاء النقابة في القطاع الحكومي والخاص والأهلي الزحف إلى مقر النقابة  في رام الله- البيرة (مجمع النقابات) للاعتصام من الساعة العاشرة صباحاً مرتدين المريول الأبيض ومصطحبين معهم شهاداتهم الجامعية؛ لحماية كرامة الطبيب، وصونها.

2- العمل في القطاع الصحي العام والخاص والأهلي، يكون على الشكل الآتي:

* المستشفيات الحكومية والخاص والأهلي، المناوبون فقط يتوجهون لأماكن العمل.

*الرعاية الصحية الأولية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، عدم التوجه لأماكن العمل مع التوجه لمقر النقابة في رام الله- البيرة للاعتصام.

*العيادات الخاصة: إغلاقها حتى الساعة الثالثة عصراً مع التوجه لمقر النقابة.

يستثنى من الإجراءات الحالات الطارئة والخطيرة والولادة ومرضى الدم، والأورام، والكلى، ودائرة التحويلات، والطب الوقائي، والحالات المشتبه إصابتها بمرض (كورونا).

يبقى جميع الأطباء في حالة استعداد تام، وعلى مدار الساعة للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس (كورونا).

3- يدعو مجلس النقابة لاجتماع هيئة عامة يوم 20.3.2020 لأخذ قرارات حاسمة ومصيرية، تخص العمل الطبي في فلسطين وكرامة الأطباء.

أخبار ذات صلة

العوض يُعلًق على تصريحات هنية بشأن الانتخابات الفلسطينية

العوض يُعلًق على تصريحات هنية بشأن الانتخابات الفلسطينية

حمد تؤكد على أهمية الدور المفصلي المميز لوحدات النوع الإجتماعي بالأجهزة الأمنية

حمد تؤكد على أهمية الدور المفصلي المميز لوحدات النوع الإجتماعي بالأجهزة الأمنية

القواسمي لوفد أمريكي: من المُخجل أن يتبنى البيت الأبيض خطة (أبرتهايد)

القواسمي لوفد أمريكي: من المُخجل أن يتبنى البيت الأبيض خطة (أبرتهايد)

الصحة تكشف نتائج فحص 12 عينة لمشتبهين بإصابتهم بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة تكشف نتائج فحص 12 عينة لمشتبهين بإصابتهم بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

توقيع اتفاقية تعاون بين الشيشان وفلسطين لتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

توقيع اتفاقية تعاون بين الشيشان وفلسطين لتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

مستوطن مُسلّح يعتدي على طفل أثناء لعبه كرة القدم بالبلدة القديمة بالخليل

مستوطن مُسلّح يعتدي على طفل أثناء لعبه كرة القدم بالبلدة القديمة بالخليل

هنية: قطر وافقت على طلبنا زيادة المنحة القطرية وتمديد العمل بها

هنية: قطر وافقت على طلبنا زيادة المنحة القطرية وتمديد العمل بها

حمد تبحث زيادة مشاركة النساء في الاتحادات والنقابات

حمد تبحث زيادة مشاركة النساء في الاتحادات والنقابات

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

حمد تؤكد على أهمية الدور المفصلي المميز لوحدات النوع الإجتماعي بالأجهزة الأمنية

حمد تؤكد على أهمية الدور المفصلي المميز لوحدات النوع الإجتماعي بالأجهزة الأمنية

توقيع اتفاقية تعاون بين الشيشان وفلسطين لتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

توقيع اتفاقية تعاون بين الشيشان وفلسطين لتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

مستوطن مُسلّح يعتدي على طفل أثناء لعبه كرة القدم بالبلدة القديمة بالخليل

مستوطن مُسلّح يعتدي على طفل أثناء لعبه كرة القدم بالبلدة القديمة بالخليل

حمد تبحث زيادة مشاركة النساء في الاتحادات والنقابات

حمد تبحث زيادة مشاركة النساء في الاتحادات والنقابات

النضال الشعبي: إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا ضروري لمواجهة المشروع الأمريكي

النضال الشعبي: إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا ضروري لمواجهة المشروع الأمريكي

حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية

حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية

محافظ سلطة النقد يُطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي

محافظ سلطة النقد يُطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي

الهيئة العليا للرقابة الشرعية بسلطة النقد تُصدر ضوابط تعامل المصارف الإسلامية بمنتج التورق

الهيئة العليا للرقابة الشرعية بسلطة النقد تُصدر ضوابط تعامل المصارف الإسلامية بمنتج التورق

منوعات

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من &#34;كورونا&#34; تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من "كورونا" تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: تحت شعار &#34;بدون تقبيل&#34; شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: تحت شعار "بدون تقبيل" شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم &#34;شقراء&#34;.. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم "شقراء".. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على "بنت الجيران"

شاهد: &#34;دينا&#34; تُشعل زفاف بوصلة رقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "دينا" تُشعل زفاف بوصلة رقص على "بنت الجيران"

شاهد:&#34;عادل إمام&#34;عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

شاهد:"عادل إمام"عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ&#34;كورونا&#34;..علا الفارس &#34;تفزع&#34;

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ"كورونا"..علا الفارس "تفزع"

عربي

السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

الكشف عن أول حالة مصابة بفيروس (كورونا) في الأردن

الكشف عن أول حالة مصابة بفيروس (كورونا) في الأردن

جيش الاحتلال يستهدف سيارة في ريف القنيطرة بسوريا

جيش الاحتلال يستهدف سيارة في ريف القنيطرة بسوريا

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة