رداً على الاتهامات ضدها.. نقابة الأطباء تُصدر بيان "الكرامة والعزة" وتدعو للاعتصام

أصدرت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، بياناً صحفياً، حمل عنوان (بيان الكرامة والعزة)، وذلك بعد تصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة بشأنهم.





وفيما يلي نص البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الاثنين:



بيان الكرامة والعزة



إن الأطباء متجذرون على هذه الأرض منذ الأزل، لم ولن يقصروا في أداء واجبهم في جميع مراحل تاريخ شعبنا، ونضاله لنيل حقوقه العادلة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.



اجتمع مجلس النقابة اليوم الاثنين بتاريخ 2.3.2020 وقد أكد على أن كرامة الطبيب الفلسطيني، وحقوقه مقدسة، ولا يجوز المساس بها.



وقرر مجلس نقابة الأطباء الخطوات التالية يوم الثلاثاء 3.3.2020:



1- على جميع أعضاء النقابة في القطاع الحكومي والخاص والأهلي الزحف إلى مقر النقابة في رام الله- البيرة (مجمع النقابات) للاعتصام من الساعة العاشرة صباحاً مرتدين المريول الأبيض ومصطحبين معهم شهاداتهم الجامعية؛ لحماية كرامة الطبيب، وصونها.



2- العمل في القطاع الصحي العام والخاص والأهلي، يكون على الشكل الآتي:



* المستشفيات الحكومية والخاص والأهلي، المناوبون فقط يتوجهون لأماكن العمل.



*الرعاية الصحية الأولية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، عدم التوجه لأماكن العمل مع التوجه لمقر النقابة في رام الله- البيرة للاعتصام.



*العيادات الخاصة: إغلاقها حتى الساعة الثالثة عصراً مع التوجه لمقر النقابة.



يستثنى من الإجراءات الحالات الطارئة والخطيرة والولادة ومرضى الدم، والأورام، والكلى، ودائرة التحويلات، والطب الوقائي، والحالات المشتبه إصابتها بمرض (كورونا).



يبقى جميع الأطباء في حالة استعداد تام، وعلى مدار الساعة للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس (كورونا).



3- يدعو مجلس النقابة لاجتماع هيئة عامة يوم 20.3.2020 لأخذ قرارات حاسمة ومصيرية، تخص العمل الطبي في فلسطين وكرامة الأطباء.

رام الله - دنيا الوطن