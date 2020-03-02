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العاهل الأردني: نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة قيام دولة قابلة للحياة

العاهل الأردني: نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة قيام دولة قابلة للحياة
العاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الاثنين، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، ملك مملكة النرويج هارالد الخامس، وفق وكالة (بترا) الأردنية الرسمية.

وثمن الملك عبد الله الثاني، موقف النرويج الداعم لعملية السلام، وجهودها التاريخية المبذولة للتوصل إلى حل شامل، إضافة لدعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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