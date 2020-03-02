(أزرق أبيض) يُقدم التماساً للجنة الانتخابات ضد (ليكود)

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن حزب (أزرق أبيض) الذي يتزعمه بيني غانتس، تقدم بالتماس لدى اللجنة المركزية للانتخابات، ضد حزب (ليكود)، بدعوى نشره مقطع فيديو يحرف فيه كلام زعيمه بيني غانتس.



وأوضحت القناة، أنه بعد نحو 10 ساعات من انطلاق الانتخابات العامة في إسرائيل، حيث نقلت عن حزب غانتس أنه "آن الأوان كي يدفع (زعيم حزب ليكود بنيامين) نتنياهو ثمن أكاذيبه".



وفي وقت سابق اليوم الاثنين، بث نتنياهو على حسابه بـ (تويتر) مقطع فيديو لغريمه غانتس، الذي بدا وكأنه أخطأ من فرط التوتر لدى مخاطبته الناخبين، وقال "لا تصوتوا لـ أزرق- أبيض".



إلا أن غانتس سارع ونشر الفيديو الكامل الذي بثه على الهواء من سيارته، وهو في طريقه لمدينة حيفا (شمال) لمتابعة سير الانتخابات".



وكتب غانتس على (تويتر): "نتنياهو مضغوط، لذلك عاد وبث أخباراً كاذبة مع فيديو مجتزأ وكاذب، إليكم الفيديو الكامل والذي قلت فيه: إذا لم تصوتوا لأزرق أبيض- فسوف نذهب لانتخابات رابعة".

رام الله - دنيا الوطن