مستوطن مُسلّح يعتدي على طفل أثناء لعبه كرة القدم بالبلدة القديمة بالخليل

مستوطنون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطن مُسلح، اليوم الاثنين، على طفل أثناء لعبه كرة القدم في حي السهلة، بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد صوب المستوطن سلاحه في وجه الطفل أحمد القاعود، وشتمه بألفاظ نابية، وهدده بالقتل، وذلك أثناء لعبه كرة القدم، برفقة مجموعة من الأطفال الآخرين في حي السهلة بالمدينة القديمة، على مرأى ومسمع جنود الاحتلال المتمركزين على ما يسمى حاجز "الاستراحة" العسكري القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف.