هنية: قطر وافقت على طلبنا زيادة المنحة القطرية وتمديد العمل بها

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رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية: إن دولة قطر، وافقت على طلبنا زيادة المنحة القطرية، وتمديد العمل بها.وأكد في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم)، أن "علاقتنا مع دول الخليج قوية، وليست كل دول الخليج لها موقف من حماس"، وفق ما قال.وأضاف: أن العلاقة مع إيران استراتيجية وقوية، وهي من الدول الداعمة بقوة للمقاومة، وأن علاقة حماس بإيران ليست على حساب أي دولة، وطهران لم تشترط ذلك.