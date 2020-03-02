النضال الشعبى: إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا ضروري لمواجهة المشروع الأمريكى و(صفقة القرن)

قالت جبهة النضال الشعبى الفلسطيني: إن إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا ضروري لمواجهة المشروع الأمريكى و(صفقة القرن).



وبدوره أكد محمود الزق بأن الانقسام يشكل ركيزة أساسية لتمرير المشروع الامريكى الاسود كونه مبرر لافشال فكرة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئن الزين طردوا من ديارهم من قبل الاحتلال الاسرائيلى.



وأضاف: أن هذا المشروع البائس يشير ان الكيان السياسى الفلسطينى دويلة فى قطاع غزة اقل من دولة واكثر من حكم ذاتى لا يمتلك السيطرة على رموزه السيادية والتى هى اساس لسيادة اى دولة.



وطالب الزق ضرورة انهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الوطنية لمواجهة كافة التحديات التى تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.



ومن جانبة تحدث المحلل السياسى الدكتور هاشم ابو هاشم حول مخاطر المشروع الامريكى الذى يتنكر لكافة حقوق شعبنا فى الحرية والاستقلال واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وحق العودة للاجئين مطالبا المجتمع الدولى بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ورفض صفقة القرن التى تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية واسس السلام العادل.



وشددابو هاشم على انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وتطبيق وتنفيذ ماتم الاتفاق علية لانهاء الانقسام لمواجهة صفقة القرن.



جاء ذلك خلال تنظيمها فى محافظة شمال غزة بمقرها بالمحافظة ندوة حول (صفقة القرن) ومخاطرها على الشعب الفلسطينى وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وحضور محمود الزق، عضو المجلس المركزى للجبهه ومسؤولها بقطاع غزة وقيادة ورفاق الجبهة وبمشاركة المحلل السياسى الدكتور هشام أبو هاشم.