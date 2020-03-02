شؤون فلسطينية

حماس: مهاجمة الرئيس عباس لإضراب الأطباء أمر لا يليق بمنصبه

حماس: مهاجمة الرئيس عباس لإضراب الأطباء أمر لا يليق بمنصبه
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس، مساء اليوم الاثنين، على تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن إضراب الأطباء ووصفه للإضراب بـ "غير الأخلاقي والحقير".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، عبر (فيسبوك): "‏مهاجمة رئيس السلطة للأطباء بهذه الأوصاف هو أمر لا يليق بمنصبه، ولغة مرفوضة في الحديث عن العمل النقابي".

وأمس الأحد، علق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد، على إضراب الأطباء في الضفة الغربية، واصفاً إضرابهم بالموقف "الحقير" في ظل مخاوف انتشار فيروس (كورونا). 

وقال الرئيس عباس، خلال لقاء أمناء سر الأقاليم لحركة فتح برام الله: "هناك بعض النقابات تعلن الإضراب مثل نقابة الأطباء وبعدها المعلمين والمحاسبين، ويريدون زيادات، ونحن ليس لدينا أن ندفع الراتب الأصلي". 

وأضاف الرئيس عباس: "استقبلت نقابة الاطباء، وقدموا لي وعوداً وعادوا عنها، ومن غير إضرابهم في ظل وجود فيروس (كورونا)، وهذا موقف غير أخلاقي وغير مسؤول". 

وتابع: "صفقة العصر من جهة والحصار المالي والاقتصادي من جهة، ثم (كورونا)، فعلا موقف حقير فأنت طبيب إنسان، والمفروض أنك لو بآخر الدنيا، هذا وقتك وليس الإضراب".

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