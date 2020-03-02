عربي

دولة عربية جديدة تُسجل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

دولة عربية جديدة تُسجل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الاثنين، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهي حالة واردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت تأكيدها عدم تسجيل أي حالات مشتبهة أو مؤكدة من فيروس كورونا في تونس، وفق (روسيا اليوم). 

وقالت الوزارة في بيان لها حول الحالة الوبائية للفيروس، إنه حتى 28 شباط/فبراير 2020، تم الانتهاء من المتابعة اليومية خلال فترة 14 يوم لـ565 مسافرا دخلوا تونس من جملة 911 مسافرا.

وكشفت الوزارة أن 346 مسافرا ما زالوا محل متابعة ومراقبة، مع التأكيد على أنه لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة بين هذه المجموعة.

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