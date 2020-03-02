شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي

محافظ سلطة النقد يطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم، وفداً من البنك الهولندي لتطوير المشاريع برئاسة نائب سفير هولندا لدى فلسطين فلور نيوتين، بحضور المدراء التنفيذيين في سلطة النقد. 

واطلع المحافظ عزام الشوا الوفد على آخر تطورات القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد في تطويره وتعزيز استقراره ومواكبته لأحدث التطورات المصرفية العالمية. 

وأشار المحافظ إلى جهود سلطة النقد في تحفيز المصارف وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة عن طريق الاستثمار في مشاريع وشركات فلسطينية ناشئة تعمل على خلق فرص عمل وتشجع على الابتكار والإبداع وتدعم المشاريع الريادية والمشاريع ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تحقيق عملية الشمول المالي، وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد مالمحافظ على عمق العلاقة الثنائية بين فلسطين ومملكة هولندا، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقة المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية.

من جانبه أشاد الوفد الهولندي بتطور القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، وبجهود سلطة النقد الفلسطينية في تحقيق ذلك، معربين عن استعدادهم لتوسيع آفاق التعاون المستمر والمتبادل في مختلف المجالات ومنها المالي والمصرفي.

أخبار ذات صلة

حماس: مهاجمة الرئيس عباس لإضراب الأطباء أمر لا يليق بمنصبه

حماس: مهاجمة الرئيس عباس لإضراب الأطباء أمر لا يليق بمنصبه

حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية

حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية

الهيئة العليا للرقابة الشرعية بسلطة النقد تصدر ضوابط تعامل المصارف الإسلامية بمنتج التورق

الهيئة العليا للرقابة الشرعية بسلطة النقد تصدر ضوابط تعامل المصارف الإسلامية بمنتج التورق

الخضري: نسبة الفقر بغزة 80% والبطالة تجاوزت الـ 60%

الخضري: نسبة الفقر بغزة 80% والبطالة تجاوزت الـ 60%

اشتية لقيس سعيد: نحرص على نجاح التجربة الديمقراطية في تونس

اشتية لقيس سعيد: نحرص على نجاح التجربة الديمقراطية في تونس

ثوري فتح يوجه طلباً لنقابة الأطباء بشأن إضرابها وفيروس (كورونا)

ثوري فتح يوجه طلباً لنقابة الأطباء بشأن إضرابها وفيروس (كورونا)

مطالبات بتوفير العملة الأردنية بدل من الإسرائيلية بالأسواق الفلسطينية

مطالبات بتوفير العملة الأردنية بدل من الإسرائيلية بالأسواق الفلسطينية

شركات السياحة والسفر: سنواصل التصعيد وقد نلجأ الى القضاء

شركات السياحة والسفر: سنواصل التصعيد وقد نلجأ الى القضاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية

حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية

محافظ سلطة النقد يطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي

محافظ سلطة النقد يطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي

الهيئة العليا للرقابة الشرعية بسلطة النقد تصدر ضوابط تعامل المصارف الإسلامية بمنتج التورق

الهيئة العليا للرقابة الشرعية بسلطة النقد تصدر ضوابط تعامل المصارف الإسلامية بمنتج التورق

شركات السياحة والسفر: سنواصل التصعيد وقد نلجأ الى القضاء

شركات السياحة والسفر: سنواصل التصعيد وقد نلجأ الى القضاء

&#34;القدس المفتوحة و&#34;بوليتكنك فلسطين&#34; تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

"القدس المفتوحة و"بوليتكنك فلسطين" تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية

منوعات

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من &#34;كورونا&#34; تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من "كورونا" تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: تحت شعار &#34;بدون تقبيل&#34; شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: تحت شعار "بدون تقبيل" شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم &#34;شقراء&#34;.. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم "شقراء".. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على "بنت الجيران"

شاهد: &#34;دينا&#34; تُشعل زفاف بوصلة رقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "دينا" تُشعل زفاف بوصلة رقص على "بنت الجيران"

شاهد:&#34;عادل إمام&#34;عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

شاهد:"عادل إمام"عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ&#34;كورونا&#34;..علا الفارس &#34;تفزع&#34;

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ"كورونا"..علا الفارس "تفزع"

عربي

السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية