محافظ سلطة النقد يطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي

التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم، وفداً من البنك الهولندي لتطوير المشاريع برئاسة نائب سفير هولندا لدى فلسطين فلور نيوتين، بحضور المدراء التنفيذيين في سلطة النقد.





واطلع المحافظ عزام الشوا الوفد على آخر تطورات القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد في تطويره وتعزيز استقراره ومواكبته لأحدث التطورات المصرفية العالمية.





وأشار المحافظ إلى جهود سلطة النقد في تحفيز المصارف وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة عن طريق الاستثمار في مشاريع وشركات فلسطينية ناشئة تعمل على خلق فرص عمل وتشجع على الابتكار والإبداع وتدعم المشاريع الريادية والمشاريع ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تحقيق عملية الشمول المالي، وتنمية الاقتصاد الوطني.



وأكد مالمحافظ على عمق العلاقة الثنائية بين فلسطين ومملكة هولندا، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقة المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية.



من جانبه أشاد الوفد الهولندي بتطور القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، وبجهود سلطة النقد الفلسطينية في تحقيق ذلك، معربين عن استعدادهم لتوسيع آفاق التعاون المستمر والمتبادل في مختلف المجالات ومنها المالي والمصرفي.



رام الله - دنيا الوطن