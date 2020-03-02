دولي

الرئيس الشيشاني: (صفقة العصر) جريمة كبرى بحق المسلمين

الرئيس الشيشاني: (صفقة العصر) جريمة كبرى بحق المسلمين
رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمد قاديروف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمد قاديروف، إن صفقة
القرن التي أعلنتها الإدارة الأمريكية هي جريمة كبرى بحق المسلمين جميعًا لما تتضمنه من تشريع للعدوان الاسرائيلي على القدس والمقدسات.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في العاصمة الشيشانية غروزني محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مبعوث الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وشدد قاديروف على وجوب وحدة العالم الاسلامي في مواجهة هذه الصفقة الظالمة، قائلا إن فرقة المسلمين تشجع خصومهم على العدوان عليهم، مؤكدًا أن الشيشان تقف بكل وضوح مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأنه يعتز بالعلاقة
الأخوية مع الرئيس محمود عباس. 

بدوره نقل الهباش للرئيس الشيشاني تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس قاديروف، وقدم له شرحًا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتحديات التي تواجهها القدس والمسجد الاقصى بسبب الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة.

وشدد الهباش خلال اللقاء على أهمية تكثيف الزيارات الاسلامية للقدس والمسجد الأقصى لحمايته من مخاطر التهويد التي تقوم بها دولة الاحتلال.

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