ثوري فتح يوجه طلباً لنقابة الأطباء بشأن إضرابها وفيروس (كورونا)

وجه عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رائد رضوان، دعوة إلى الأطباء في الضفة الغربية فيما يتعلق بفعاليتهم الاحتجاجاية وإضرابهم عن العمل.



وقال رضوان، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "أطالب نقابة الأطباء وقف اضرابهم مراعاة للتحديات الاقتصادية والحصار المالي للسلطة الوطنية ومع انتشار فيروس كورونا في العالم مطالبا بفتح حوار جدي".



وفي سياق منفصل، قال رضوان، إن لقاء الرئيس محمود عباس مع الأقاليم المنتخبة يأتي للتواصل مع الأطر الفتحاوية لإعادة تفعيلها ووضعهم بخطورة المرحلة والتحديات الحالية، مشيراً إلى استماع الاقاليم لتوجيهات سيادته لمواجهة صفقة القرن والتحركات الدبلوماسية على الساحة الدولية.



وأضاف رضوان: "حركة فتح تقود حملة المقاومة الشعبية وتعمل على وضع التسهيلات الميدانية ضمن مواجهة صفقة القرن، مؤكداً أن شعبنا لا يمكن ان يسمح بتمرير الصفقة الامريكية".



وبخصوص استكمال اجراء انتخابات اقاليم حركة فتح اوضح رضوان انه سيتم اجراء الانتخابات هذا الشهر في اقليمي القدس ونابلس.





رام الله - دنيا الوطن