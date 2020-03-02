مطالبات بتوفير العملة الأردنية بدل من الإسرائيلية بالأسواق الفلسطينية

وأوضح الشيوخي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن الفآت الدنيا من العملة الأردنية في أسواقنا الفلسطينية قد انتهى وجودها بفعل اجراءات الاحتلال الاسرائيلي وسياساته الاحلالية الاستيطانية الاستعمارية التي تهدف إلى تحويل أسواقنا إلى مستعمرات اسرائيلية مفرغة من محتواها الاقتصادي العربي من خلال احلال الشيكل الاسرائيلي مكان الدينار الاردني والعملات الصعبة الأخرى في ظل قيام الاحتلال على شطب وجود العملة الفلسطينية في أسواقنا بهدف تهويد اسواقنا واقتصادنا الوطني بالكامل منذ عام 1967.





وأشار الشيوخي، إلى أن العملة الأردنية من الفآت الدنيا الصغيرة الورقية والمعدنية قد انتهى وجودها واصبحت ايضا لا تظهر وغير موجوده في الاسواق وفي المؤسسات الفلسطينية في الوطن المحتل من خلال اجراءات وبرنامج الاحتلال الهادف الى احلال العملة الاسرائيلية (الشيكل) فقط مكان العملة الاردنية (الدينار) والعملات الصعبة الأخرى.



وشدد الشيوخي، على أهمية وجود العملة الأردنية وخصوصا من الفآت الدنيا الورقية والمعدنية في اسواقنا الفلسطينية، مؤكداً على أهمية تنفيذ خطة وطنية استراتيجية لطرد الشيكل من سلة العملات المتداولة في أسواقنا ومعاملاتنا الفلسطينية في الوطن المحتل مع العمل الجاد والحثيث لطباعة وصك العملة المحلية الوطنية الفلسطينية باسرع وقت.





وأشار الشيوخي، إلى أن طرد الشيكل من اسواقنا يعتبر اهم خطوة من خطوات الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني وبرنامج فك الارتباط تدريجيا عن اقتصاد الاحتلال.



وقال: "طالما الشيكل يستخدم ويتم تداوله في اسواقنا الفلسطينية طالما بقي واستمر وجود الاحتلال في طعامنا ودوائنا ومائنا وخبزنا وسمائنا وحياتنا واننا لن نستقل ولن نتحرر طالما الشيكل الاحتلالي موجود في جيوبنا وفي أسواقنا".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، إنه ضمن خطوات فك الارتباط يجب توفير العملة الاردنية بدل الاسرائيلية في اسواقنا .ودعا سلطة النقد الفلسطينية الى توفير العملة الاردنية في اسواقنا الفلسطينية من الفآت كافة.