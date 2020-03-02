"القدس المفتوحة و"بوليتكنك فلسطين" تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعتا القدس المفتوحة وبوليتكنك فلسطين، يوم الاثنين عن إطلاق برنامج دكتوراه الإرشاد النفسي والتربوي المشترك بينهما.



وجاء الإعلان بتوقيع اتفاقية بين رئيسي الجامعتين: أ. د. يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، وأ. د. عماد الخطيب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين، في مكتب رئيس جامعة القدس المفتوحة برام الله.



وحضر التوقيع: م. عدنان سمارة رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة ورئيس مجلس الإبداع والتميز، والسيد أحمد سعيد بيوض التميمي رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.



وبموجب الاتفاقية سيجري تنفيذ البرنامج في كلية الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، وفي كلية الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين،



كما تتضمن الاتفاقية تشكل لجنة أكاديمية مشتركة للبرنامج تضم كلاً من: عمداء الدراسات العليا، والقبول والتسجيل، وعمداء كليات العلوم التربوية، ومنسقي البرنامج في الجامعتين، ويكون رئيس اللجنة منسق البرنامج في الجامعة التي سينفذ فيها البرنامج في ذلك الفصل.



كما تتضمن الاتفاقية طرح المساقات وتوزعها مناصفة بين الجامعتين، ويراعى في ذلك توافر أعضاء هيئة تدريس متخصصين في مجال الإرشاد النفسي والتربوي.



وبموجب الاتفاقية ستتيح الجامعتان لطلبة البرنامج المشترك استخدام المكتبات المختبرات ومراكز التدريب ذات العلاقة بالبرنامج لدى الفريقين، وتلتزم الجامعتان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الناتجة عن أبحاث البرنامج المشترك.



كما حضر الاتفاقية من بوليتكنك فلسطين: د. مراد أبو صبيح عميد الدراسات العليا، ود. مصطفى أبو الصفا النائب الأكاديمي، ود. أمجد برهم مدير العلاقات العامة والاعلام. وأ. خالد قطوف وأ. خالد الرجبي من العلاقات العامة والإعلام.