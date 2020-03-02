شؤون فلسطينية

"القدس المفتوحة و"بوليتكنك فلسطين" تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

"القدس المفتوحة و"بوليتكنك فلسطين" تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعتا القدس المفتوحة وبوليتكنك فلسطين، يوم الاثنين عن إطلاق برنامج دكتوراه الإرشاد النفسي والتربوي المشترك بينهما.

وجاء الإعلان بتوقيع اتفاقية بين رئيسي الجامعتين: أ. د. يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، وأ. د. عماد الخطيب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين، في مكتب رئيس جامعة القدس المفتوحة برام الله.

وحضر التوقيع: م. عدنان سمارة رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة ورئيس مجلس الإبداع والتميز، والسيد أحمد سعيد بيوض التميمي رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبموجب الاتفاقية سيجري تنفيذ البرنامج في كلية الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، وفي كلية الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين،

كما تتضمن الاتفاقية تشكل لجنة أكاديمية مشتركة للبرنامج تضم كلاً من: عمداء الدراسات العليا، والقبول والتسجيل، وعمداء كليات العلوم التربوية، ومنسقي البرنامج في الجامعتين، ويكون رئيس اللجنة منسق البرنامج في الجامعة التي سينفذ فيها البرنامج في ذلك الفصل.

كما تتضمن الاتفاقية طرح المساقات وتوزعها مناصفة بين الجامعتين، ويراعى في ذلك توافر أعضاء هيئة تدريس متخصصين في مجال الإرشاد النفسي والتربوي.

وبموجب الاتفاقية ستتيح الجامعتان لطلبة البرنامج المشترك استخدام المكتبات المختبرات ومراكز التدريب ذات العلاقة بالبرنامج لدى الفريقين، وتلتزم الجامعتان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الناتجة عن أبحاث البرنامج المشترك.

كما حضر الاتفاقية من بوليتكنك فلسطين: د. مراد أبو صبيح عميد الدراسات العليا، ود. مصطفى أبو الصفا النائب الأكاديمي، ود. أمجد برهم مدير العلاقات العامة والاعلام. وأ. خالد قطوف وأ. خالد الرجبي من العلاقات العامة والإعلام.

أخبار ذات صلة

شركات السياحة والسفر: سنواصل التصعيد وقد نلجأ الى القضاء

شركات السياحة والسفر: سنواصل التصعيد وقد نلجأ الى القضاء

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية

حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تُصدر بياناً بشأن بلدية رام الله وعضوية الجمعية الإقليمية

حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تُصدر بياناً بشأن بلدية رام الله وعضوية الجمعية الإقليمية

كشف تفاصيل اجتماع وزير العمل مع بعثة تقصي الحقائق حول العمال

كشف تفاصيل اجتماع وزير العمل مع بعثة تقصي الحقائق حول العمال

&#34;الأشغال&#34; تُصدر بياناً بشأن تصريحات لـ&#34;أشغال غزة&#34; حول مشاريع إعادة إعمار القطاع

"الأشغال" تُصدر بياناً بشأن تصريحات لـ"أشغال غزة" حول مشاريع إعادة إعمار القطاع

&#34;الاقتصاد&#34; تُوجّه تحذيراً للمواطنين بشأن حُمص إسرائيلي بالسوق الفلسطيني

"الاقتصاد" تُوجّه تحذيراً للمواطنين بشأن حُمص إسرائيلي بالسوق الفلسطيني

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;القدس المفتوحة و&#34;بوليتكنك فلسطين&#34; تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

"القدس المفتوحة و"بوليتكنك فلسطين" تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية

حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تُصدر بياناً بشأن بلدية رام الله وعضوية الجمعية الإقليمية

حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تُصدر بياناً بشأن بلدية رام الله وعضوية الجمعية الإقليمية

كشف تفاصيل اجتماع وزير العمل مع بعثة تقصي الحقائق حول العمال

كشف تفاصيل اجتماع وزير العمل مع بعثة تقصي الحقائق حول العمال

مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل

مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل

الأسرى يتمكنون من معالجة قضايا مركزية تخص الأطفال المنقولين لسجن (الدامون)

الأسرى يتمكنون من معالجة قضايا مركزية تخص الأطفال المنقولين لسجن (الدامون)

منوعات

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من &#34;كورونا&#34; تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من "كورونا" تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: تحت شعار &#34;بدون تقبيل&#34; شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: تحت شعار "بدون تقبيل" شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم &#34;شقراء&#34;.. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم "شقراء".. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على "بنت الجيران"

شاهد: &#34;دينا&#34; تُشعل زفاف بوصلة رقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "دينا" تُشعل زفاف بوصلة رقص على "بنت الجيران"

شاهد:&#34;عادل إمام&#34;عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

شاهد:"عادل إمام"عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ&#34;كورونا&#34;..علا الفارس &#34;تفزع&#34;

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ"كورونا"..علا الفارس "تفزع"

عربي

السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية