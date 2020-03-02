أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ.د. محمود أبو مويس، أنوزارته لن تدخر جهداً في سبيل دعم وتطوير جميع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وعلى رأسها الكليات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).جاء ذلك، خلال زيارت أبو مويس، للكلية الجامعية للعلوم التربوية، اليوم، التقى خلالها عميد الكلية د. طارق الشيخ، وعدداً من أعضاء الكادر الأكاديمي للكلية التابعة لـ (أونروا)، مثمناً الانتماء الأصيل للكادر التدريسي في الكلية، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة، والعجز الذي تعاني منه (أونروا).واطلع وزير التعليم العالي على احتياجات الكلية، والتحديات التي تواجهها، متعهداً بتقديم كل ما يمكن وفق الإمكانيات المتاحة لمساعدة الكلية في تجاوز المعيقات وضمان استمرارها في التطور والتميّز بمخرجاتها التعليمية، التي أثبتت جودتها في مختلف القطاعات والأماكن.إلى ذلك، أشاد عميد الكلية، بخدمات الوزارة والحكومة، مؤكداً أنها تقدم أكثر مما هو مطلوب منها، في ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها.