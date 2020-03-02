التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، نائب المدير الاقليمي للمنظمة، ورئيس بعثة تقصي الحقائق لوضع العمال في الأراضي المحتلة، فرانك هجمان، والوفد المرافق له آليات التعاون المشترك في صياغة المقاربات الجديدة لسياسات الاجتماعية لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة.وحضر اللقاء وكيل الوزارة، داوود الديك، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام، ومدير عام ديوان الوزير تغريد كشك.واستعرض مجدلاني أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسر الفقيرة والمهمشة عبر برنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة المسجلة ضمن قوائم الوزارة، وبرامج الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والأطفال وحماية المرأة وتمكينها ،وتأهيل الأطفال المتسربين من المدارس وتمكينهم وأسرهم.وأكد العمل على انشاء شبكة حماية اجتماعية ذات مضمون سياسي ووطني لتمكين ودعم صمود أبناء شعبنا على الأرض لمواجهة سياسة الاحتلال الهادفة لتهجير ، سكان مناطق (ج)، والأغوار، وشمال البحر الميت.وأوضح أن المقاربة الوطنية الجديدة لمكافحة الفقر تستند على الفقر متعدد الأبعاد من المنظور الحقوقي وانشاء السجل الوطني كونه يسمح للعديد من المؤسسات الوطنية وأن تكون على تواصل ولها علاقة بمحاربة الفقر متعدد الابعاد من خلال نظام التحويل الوطني مما يتطلب صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر.وفي الحديث حول الاوضاع التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة أشار الى ان الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية تحديدا تولي اهتمام كبير لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة قائلاً " إن الحصار الاسرائيلي وسياساته اتجاه قطاع غزة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير على قطاع غزة"، وأن الوزارة عبر كافة امكانياتها تعمل من أجل توفير الخدمات التي تقدمها لاهلنا بالقطاع.وأشار إلى أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية التي كانت ومازالت شريكة في تقديم دعمها لفلسطين، وكذلك لما تبذله في دعم الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال التعسفية من خلال التقرير السنوي للبعثة، ودورها في التنمية الاجتماعية من حيث دعمها لصياغة المنظومات التشريعية التي تتفق مع المعايير الدولية، وكذلك العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية في بؤامج هدافة لمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للوزارة.ومن جانبه، شكر هجمان، مجدلاني على هذا اللقاء، مشيراً لأهمية التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في برامج العمل التي تتقاطع مع عمل المنظمة.