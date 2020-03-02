شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، نائب المدير الاقليمي للمنظمة، ورئيس بعثة تقصي الحقائق لوضع العمال في الأراضي المحتلة، فرانك هجمان، والوفد المرافق له آليات التعاون المشترك في صياغة المقاربات الجديدة لسياسات الاجتماعية لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة، داوود الديك، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام، ومدير عام ديوان الوزير تغريد كشك.

واستعرض مجدلاني أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسر الفقيرة والمهمشة عبر برنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة المسجلة ضمن قوائم الوزارة، وبرامج الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والأطفال وحماية المرأة وتمكينها ،وتأهيل الأطفال المتسربين من المدارس وتمكينهم وأسرهم.

وأكد العمل على انشاء شبكة حماية اجتماعية ذات مضمون سياسي ووطني لتمكين ودعم صمود أبناء شعبنا على الأرض لمواجهة سياسة الاحتلال الهادفة  لتهجير ، سكان مناطق (ج)، والأغوار، وشمال البحر الميت.

وأوضح أن المقاربة الوطنية الجديدة لمكافحة الفقر تستند على الفقر متعدد الأبعاد  من المنظور الحقوقي وانشاء السجل الوطني كونه يسمح للعديد من المؤسسات الوطنية وأن تكون على تواصل ولها علاقة بمحاربة الفقر متعدد الابعاد من خلال نظام التحويل الوطني مما يتطلب صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر.

وفي الحديث حول الاوضاع التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة أشار الى ان الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية تحديدا تولي اهتمام كبير لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة قائلاً " إن الحصار الاسرائيلي وسياساته اتجاه قطاع غزة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير على قطاع غزة"، وأن الوزارة عبر كافة امكانياتها تعمل من أجل توفير الخدمات التي تقدمها لاهلنا بالقطاع.

وأشار إلى أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية التي كانت ومازالت شريكة في تقديم دعمها لفلسطين، وكذلك لما تبذله في دعم الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال التعسفية من خلال التقرير السنوي للبعثة، ودورها في التنمية الاجتماعية من حيث دعمها لصياغة المنظومات التشريعية التي تتفق مع المعايير الدولية، وكذلك العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية في بؤامج هدافة لمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للوزارة.

ومن جانبه، شكر هجمان، مجدلاني على هذا اللقاء، مشيراً لأهمية التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في برامج العمل التي تتقاطع مع عمل المنظمة.

أخبار ذات صلة

شركات السياحة والسفر: سنواصل التصعيد وقد نلجأ الى القضاء

شركات السياحة والسفر: سنواصل التصعيد وقد نلجأ الى القضاء

&#34;القدس المفتوحة و&#34;بوليتكنك فلسطين&#34; تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

"القدس المفتوحة و"بوليتكنك فلسطين" تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تُصدر بياناً بشأن بلدية رام الله وعضوية الجمعية الإقليمية

حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تُصدر بياناً بشأن بلدية رام الله وعضوية الجمعية الإقليمية

كشف تفاصيل اجتماع وزير العمل مع بعثة تقصي الحقائق حول العمال

كشف تفاصيل اجتماع وزير العمل مع بعثة تقصي الحقائق حول العمال

&#34;الأشغال&#34; تُصدر بياناً بشأن تصريحات لـ&#34;أشغال غزة&#34; حول مشاريع إعادة إعمار القطاع

"الأشغال" تُصدر بياناً بشأن تصريحات لـ"أشغال غزة" حول مشاريع إعادة إعمار القطاع

&#34;الاقتصاد&#34; تُوجّه تحذيراً للمواطنين بشأن حُمص إسرائيلي بالسوق الفلسطيني

"الاقتصاد" تُوجّه تحذيراً للمواطنين بشأن حُمص إسرائيلي بالسوق الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;القدس المفتوحة و&#34;بوليتكنك فلسطين&#34; تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

"القدس المفتوحة و"بوليتكنك فلسطين" تطلقان برنامج دكتوراه مشترك بينهما

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

الخارجية: (صفقة القرن) ضاعفت إرهاب المستوطنين وشهيتهم لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

أبو مويس: سنقدم كل ما يمكن لدعم وتطوير الكليات التابعة لـ (أونروا)

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية

التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل تبحثان سبل التعاون لتطوير السياسات الاجتماعية

حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تُصدر بياناً بشأن بلدية رام الله وعضوية الجمعية الإقليمية

حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تُصدر بياناً بشأن بلدية رام الله وعضوية الجمعية الإقليمية

كشف تفاصيل اجتماع وزير العمل مع بعثة تقصي الحقائق حول العمال

كشف تفاصيل اجتماع وزير العمل مع بعثة تقصي الحقائق حول العمال

مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل

مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل

الأسرى يتمكنون من معالجة قضايا مركزية تخص الأطفال المنقولين لسجن (الدامون)

الأسرى يتمكنون من معالجة قضايا مركزية تخص الأطفال المنقولين لسجن (الدامون)

منوعات

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من &#34;كورونا&#34; تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من "كورونا" تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: تحت شعار &#34;بدون تقبيل&#34; شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: تحت شعار "بدون تقبيل" شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم &#34;شقراء&#34;.. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم "شقراء".. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على "بنت الجيران"

شاهد: &#34;دينا&#34; تُشعل زفاف بوصلة رقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "دينا" تُشعل زفاف بوصلة رقص على "بنت الجيران"

شاهد:&#34;عادل إمام&#34;عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

شاهد:"عادل إمام"عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ&#34;كورونا&#34;..علا الفارس &#34;تفزع&#34;

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ"كورونا"..علا الفارس "تفزع"

عربي

السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية