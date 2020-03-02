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السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

السعودية تفحص 298 حالة اشتباه بفيروس (كورونا)
صورة من الحرم المكي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، بأن المملكة لم تسجل أي حالات مصابة بفيروس (كورونا)، بسبب اتخاذ  إجراءات وقائية منذ ظهور أول حالات المرض في الصين.

وقال الربيعة، وفق ما نقل عنه موقع صحيفة (سبق) السعودي: "نتابع بدقة جميع الحالات، وكذلك القادمين إلى المملكة، خصوصا من الدول التي تعاني من الفيروس، ويتم فحص أي حالة اشتباه والتأكد من سلامتها، وتم فحص 298 حالة اشتباه وجميعها سليمة".

وأكد الوزير السعودي، في مؤتمر صحفي، أن 17 جهة حكومية تشكلت لمواجهة خطر تفشي الفيروس.

وجهزت السعودية 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس (كورونا) قد يتم رصدها، وذلك في إطار إجراءات احترازية، تشمل إغلاق الباب أمام رحلات العمرة من الخارج.

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