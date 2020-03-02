الكشف عن أول حالة مصابة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن مواطنين أردنيين قدما إلى المملكة من إيطاليا تبينت إصابة أحدهما بفيروس (كورونا)، لتصبح هذه الحالة هي أول إصابة مُكتشفة في الأردن.



وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم: إنهم تحفظوا على أفراد عائلة المصاب بفيروس (كورونا) للتأكد من سلامتهم، كما تم تعقيم منزل المصاب.



وأوضح جابر، أنه تم التأكيد بوجود حالة إصابة مؤكدة والثانية ننتظر التأكد منها، حيث سيتم إجراء فحص شامل على المشتبه به الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم فحص كافة المخالطين للشخص المصاب.



وأشار إلى وجود خطة للتعامل مع تداعيات (كورونا) وهناك قسم خاص معزول بالمستشفيات.