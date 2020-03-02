شؤون فلسطينية

"الأشغال" تُصدر بياناً بشأن تصريحات لـ"أشغال غزة" حول مشاريع إعادة إعمار القطاع

"الأشغال" تُصدر بياناً بشأن تصريحات لـ"أشغال غزة" حول مشاريع إعادة إعمار القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان صحفي، صادر عن دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن ما تم نشره أمس في الأخبار حول (إنجازات وزارة غزة) عبر بعض المواقع الإلكترونية، لم يتم الإشارة به إلى أن جميع المشاريع المذكورة في الخبر، والمشاريع الأخرى التي نفذت، وتنفذ في قطاع غزة، تتم من خلال تمويل وتنفيذ من الحكومة الفلسطينية الحالية، والحكومات الشرعية المتعاقبة، والفريق الوطني لإعادة إعمار غزة، والمؤسسات الوطنية الأخرى.

وأضاف البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه كان من الأجدر، ألا يتم الإيحاء للمواطنين بأن (وزارة غزة) هي من قامت بذلك.

ويضيف البيان، أن الحكومة الفلسطينية، ووزارة الأشغال العامة، ستواصلان العمل في المشاريع في جميع محافظات الوطن، وخاصة إعادة إعمار قطاع غزة.

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