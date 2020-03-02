"الاقتصاد" تُوجّه تحذيراً للمواطنين بشأن حُمص إسرائيلي بالسوق الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، جمهور المستهلكين والتجار، إلى عدم استهلاك وتسويق حمص الصبار الإسرائيلي المنتج في العبوة ذات 400 غرام، ويحمل الاسم التجاري أبو مروان، والتي تنتهي صلاحيتها في 26 آذار/ مارس الجاري، نظراً لاحتمالية احتوائها على جرثومة (الليستيريا) المستوحدة في دفعة الإنتاج التي تحمل الرقم 0044196508.



وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن طواقمها باشرت بسحب المنتج من السوق الفلسطيني، وسحب عينات من كافة الأصناف التي تنتجها الشركة الإسرائيلية (تسبار)، لفحصها مخبرياً، والتأكد من سلامتها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، داعية الجمهور للاتصال عبر الرقم المباشر (129) للإبلاغ عن وجود أي عبوة في المحلات التجارية.



يذكر، أنه اكتشف خلال الفترة الماضية، احتواء عدة منتوجات إسرائيلية على بكتيريا (سالمونيلا) في منتوجات الحمص والطحينة والألبان وغيرها.