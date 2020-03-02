دولي

وصلت إلى 38%.. ارتفاع في نسبة التصويت بالانتخابات الإسرائيلية

وصلت إلى 38%.. ارتفاع في نسبة التصويت بالانتخابات الإسرائيلية
التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
بلغت نسبة التصويت في انتخابات (كنيست) الإسرائيلي، حتى الساعة الثانية ظهرًا، اليوم الاثنين، 38.1%.

ووفق القناة 13، فإن هذه النسبة هي الأعلى بمقدار 1.6% عن الانتخابات السابقة، وسط مطالبات للجماهير العربية، بتكثيف المشاركة بالانتخابات، واختيار (القائمة المشتركة) والتي تطمح للوصول لأكثر من 15 مقعدًا.

وكان سامر سويد، مدير ائتلاف (كلنا مصوتين) لحث المواطنين العرب على الخروج للتصويت بانتخابات (كنيست) الـ 23، أكد أن هناك إقبالاً عربياً من كل المدن العربية، نشط وجيد على الانتخاب منذ افتتاح صناديق الاقتراع، وإلى حد الآن. 

وأضاف سويد في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "بشكل عام الإقبال جيد، والأوضاع جيدة حتى الآن، ونتأمل أن يزيد الإقبال العربي مع تقدم الوقت، ويأتي الناس للتصويت"، مشيراً إلى أنه من المعتاد أن يزداد الإقبال العربي على الاقتراع، في فترة بعد الظهيرة.

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