مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن (48 عامًا) اليوم الاثنين، مصرعه، إثر تعرضه لحادث دهس بمدينة الخليل.



وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي أرزيقات: إن المواطن المذكور، قد تعرض لحادث دهس، أثناء عبوره الطريق بمنطقة نمرة بمدينة الخليل من قبل شاحنة؛ ما أدى لمصرعه على الفور.



وأكد ارزيقات، في بيان وصل "دنيا الوطن" أنه جرى نقل الجثة إلى المستشفى الأهلي، والتحفظ عليها لحين الكشف عليها من قبل الطبيب، في حين قام السائق بتسليم نفسه لشرطة المرور.



وأوضح أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث، من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.