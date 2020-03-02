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بسبب إهانة وزيرة الصحة لهم.. استقالة جماعية لأطباء في مجمع فلسطين برام الله

بسبب إهانة وزيرة الصحة لهم.. استقالة جماعية لأطباء في مجمع فلسطين برام الله
رام الله - دنيا الوطن
تقدم عدد من أطباء قسم الأطفال في مجمع فلسطين الطبي برام الله، اليوم الاثنين، باستقالة جماعية، بسبب ما أسموه "إهانة وزيرة الصحة مي الكيلة لهم".

وأكد الأطباء في كتاب الاستقالة، أنها جاءت بسبب الاهانة التي تعرضوا لها من قبل وزيرة الصحة مي الكيلة، حول وجود تسييب وسوء إدارة بقسم الأطفال بدون أدلة او اثباتات موثقة.

وقال الأطباء في الكتاب: "قسم الاطفال معترف به منذ 4 سنوات كاملة في برنامج الاختصاص التابع للمجلس الطبي الفلسطيني، وقد تخرج العشرات من اخصائي الاطفال الاكفاء، كما ان قسم الاطفال يعتبر قسم مركزي يستقبل الكثير من الحالات الصعبة والحرجة، هذا وتم تقليص التحويلات الطبية الى خارج الوزارة واقتصرت التحويلات على مرضة الخداج وذلك لعدم توفر الاماكن وهذه مسؤولية الوزارة"، وفق تعبيرهم.

وأشار الأطباء المستقيلين، إلى أن هذه الانجازات ما كانت لتتم لولا جهود وتفاني التزام جميع الاطباء في قسم الاطفال.

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