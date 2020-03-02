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جيش الاحتلال يستهدف سيارة في ريف القنيطرة بسوريا

جيش الاحتلال يستهدف سيارة في ريف القنيطرة بسوريا
هضبة الجولان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف بصاروخ واحد على الأقل، سيارة مدنية، في عين التينة بريف القنيطرة.

ولم تُشير الوكالة لحد اللحظة عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستهداف، وهل يوجد إصابات أو ضحايا.

وفي أعقاب ذلك،  قال المتحدث باسم جيش الاحتلال:‏‎ "قبل قليل رصدت قوة من الجيش الإسرائيلي محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال الجولان".

وأضاف المتحدث الإسرائيلي "نظرًا لذلك أغارت القوة على السيارة المتورطة في محاولة تنفيذ العملية".

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