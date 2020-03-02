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استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة
الوزير الكويتي محمد بوشهري
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الاثنين، صدور مرسوم أميري، بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء، محمد بوشهري، وتعيين وزير النفط، خالد الفاضل، وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) عن مركز التواصل الحكومي، فقد تقدم بوشهري، أمس، باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، بعد إدانته بحكم قضائي.

وكان النائب في مجلس الأمة الكويتي، رياض العدساني، قد طالب وزير الكهرباء والماء، بتقدم استقالته، وذلك في أعقاب صور حكم من محكمة التمييز الكويتية بتغريمه 4 آلاف دينار كويتي (نحو 13 ألف دولار أمريكي)، على خلفية نشر مضمون تحقيق مع إحدى الموظفات.

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