انتهاء اجتماع هنية ولافروف.. حماس تكشف التفاصيل

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنه انتهى قبل قليل في موسكو، اللقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والذي تم بحضور المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وطاقم وزارة الخارجية.وأكدت حركة حماس، أن الجانبين بحثا في ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: صفقة القرن، والمصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرة إلى أنه شهدت الحوارات تطابقًا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث.وشارك في اللقاء أيضًا، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، ومسؤول الحركة في إقليم الخارج، ماهر صلاح، ورئيس مكتب العلاقات الدولية، موسى أبو مرزوق.