شؤون فلسطينية

مخطط إسرائيلي لبناء الهيكل على ثلث المسجد الأقصى.. وعكرمة صبري "سنواجهكم بصدورنا"

مخطط إسرائيلي لبناء الهيكل على ثلث المسجد الأقصى.. وعكرمة صبري "سنواجهكم بصدورنا"
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل (صفقة القرن) لإنهاء القضية الفلسطينية، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن مخطط جديد وخطير لبناء الهيكل المزعوم، وسط ترويج دولي، بأنه مخطط معتدل، بحيث يبنى الهيكل بدون هدم قبة الصخرة المشرفة.

ويدعو المخطط إلى بناء الهيكل المزعوم في شمال صحن الصخرة المشرفة مع الإبقاء عليها للمسلمين دون هدمها، ويقتطع الساحة الشمالية بالكامل لإقامة البناء بشكل مستطيل (شرق غرب)، حسب البوابة السفلية الموازية لباب الرحمة، بحيث يتم اقتطاع أكثر من ثلث مساحة المسجد الأقصى المبارك في المرحلة الأُولى من الاحتلال والسيطرة عليها، ليبقى المسجد القبلي، وقبة الصخرة المشرفة دون أي تغيُّر.

ورد خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، على تلك الأنباء، قائلاً: ما نشر مؤخراً عبارة عن مقترحات عدوانية، لجس النبض، ولبيان ردة الفعل من قبل المسلمين، وهي تؤكد على الأطماع الصهيونية بحق الأقصى، ولم يتوقف الاحتلال عن طرح مشاريع العنصرية بين الفينة والأخرى.

وأضاف عكرمة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": " نقول للاحتلال، ولغيره، ولجميع دول العالم، بأن الأقصى للمسلمين وحدهم، بقرار رباني وإلهي، لا تنازل عن ذرة تراب منه، هذه المقترحات مرفوضة ومردودة على أصحابها الدخلاء، ولن نسمح بتنفيذ أي مخطط عدواني من قبل اليهود".

وعن خطوات المواجهة، أكد خطيب المسجد الأقصى، أن مواجهة هذا المخطط، تتم من خلال تواجد المسلمين في المسجد الأقصى، متمماً: "كما أزالوا البوابات الإلكترونية، وكما فتحوا باب الرحمة، فإنهم سيقفون سداً منيعاً، ضد أي محاولة عدوانية، بصدورهم الإيمانية".


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