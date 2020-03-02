شؤون فلسطينية

200 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنًا مع انتخابات (كنيست)

200 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنًا مع انتخابات (كنيست)
مستوطنون يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة، تزامنًا مع انتخابات (كنيست).

ووفرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الحماية الكاملة للمقتحمين اليهود، بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وجاءت اقتحامات المستوطنين؛ استجابة لدعوات، أطلقتها ما تسمى جماعات "الهيكل" المزعوم، لأنصارها وجماعات المستوطنين؛ لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، بالتزامن مع انتخابات (كنيست)، كما نقل موقع (حرية نيوز).

وأفادت مصادر رسمية ومحلية، أن نحو 200 مستوطن، اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضحت، أن المستوطنين، تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية بالمنطقة الشرقية من المسجد.

وشددت شرطة الاحتلال، من إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد الأقصى، وفي محيطه، ودققت في هويات المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

أخبار ذات صلة

انتهاء اجتماع هنية ولافروف.. حماس تكشف التفاصيل

انتهاء اجتماع هنية ولافروف.. حماس تكشف التفاصيل

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

مخطط إسرائيلي لبناء الهيكل على ثلث المسجد الأقصى.. وعكرمة صبري &#34;سنواجهكم بصدورنا&#34;

مخطط إسرائيلي لبناء الهيكل على ثلث المسجد الأقصى.. وعكرمة صبري "سنواجهكم بصدورنا"

الانتخابات بالبلدات العربية: إقبال جيد وسط توقعات بزيادة الأعداد بعد الظهيرة

الانتخابات بالبلدات العربية: إقبال جيد وسط توقعات بزيادة الأعداد بعد الظهيرة

الصحة تُعلن حالة الطوارئ الوطنية وتُزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص (كورونا)

الصحة تُعلن حالة الطوارئ الوطنية وتُزود قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص (كورونا)

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

إصابات في صفوف المواطنين بمواجهات مع جيش الاحتلال بجبل العرمة في نابلس

إصابات في صفوف المواطنين بمواجهات مع جيش الاحتلال بجبل العرمة في نابلس

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

200 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنًا مع انتخابات (كنيست)

200 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنًا مع انتخابات (كنيست)

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان بالإبراهيمي 49 وقتاً بفبراير

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

(فدا) يحيي ذكرى انطلاقته بجملة من الفعاليات الميدانية لمواجهة (صفقة القرن)

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

مالية غزة: صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تُداهم عدة مناطق في الضفة الغربية

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين

عيسى: ثلاثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع الحفريات لسببين

منوعات

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم &#34;شقراء&#34;.. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: إبنة نادين نسيب نجيم "شقراء".. فما أوجه الشبه بينهما؟

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: بعد الطلاق..نوال الزغبي بفستان شفاف يظهر الكثير.. وترقص على "بنت الجيران"

شاهد: &#34;دينا&#34; تُشعل زفاف بوصلة رقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: "دينا" تُشعل زفاف بوصلة رقص على "بنت الجيران"

شاهد:&#34;عادل إمام&#34;عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

شاهد:"عادل إمام"عن حالته الصحية ساخراً: عاوزيني أموت ليه؟

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ&#34;كورونا&#34;..علا الفارس &#34;تفزع&#34;

اتهامات لقطر باستهداف السعودية بـ"كورونا"..علا الفارس "تفزع"

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على &#34;بسطات&#34; بالأسواق الشعبية

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على "بسطات" بالأسواق الشعبية

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على &#34;رغدة&#34;

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على "رغدة"

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ &#34;محمد رمضان&#34; بخطوبتها

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ "محمد رمضان" بخطوبتها

عربي

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

استقالة وزير الكهرباء الكويتي بسبب موظفة

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الكويت: ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 56

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب الاستراتيجية

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها

الرزاز: معاهدة السلام مع إسرائيل معرضة للخطر والعلاقات بأدنى مستوياتها