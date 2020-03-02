200 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنًا مع انتخابات (كنيست)

مستوطنون يقتحمون الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة، تزامنًا مع انتخابات (كنيست).



ووفرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الحماية الكاملة للمقتحمين اليهود، بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.



وجاءت اقتحامات المستوطنين؛ استجابة لدعوات، أطلقتها ما تسمى جماعات "الهيكل" المزعوم، لأنصارها وجماعات المستوطنين؛ لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، بالتزامن مع انتخابات (كنيست)، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وأفادت مصادر رسمية ومحلية، أن نحو 200 مستوطن، اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.



وأوضحت، أن المستوطنين، تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية بالمنطقة الشرقية من المسجد.



وشددت شرطة الاحتلال، من إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد الأقصى، وفي محيطه، ودققت في هويات المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.